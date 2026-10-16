МКС оприлюднив ордери на арешт чотирьох лідерів Талібану — The Hindu

У Гаазі, Нідерланди, Міжнародний кримінальний суд оприлюднив ордери на арешт чотирьох високопосадовців Талібану. Суд заявив, що підозрює їх у злочині проти людяності — гендерному переслідуванні жінок, дівчат і представників ЛГБТКІ+ спільноти в Афганістані після повернення руху до влади у 2021 році, повідомляє The Hindu.

Кого стосуються ордери

За повідомленням суду, ордери видали в липні та вересні минулого року. Вони стосуються верховного лідера Талібану Гібатулли Ахундзади, голови Верховного суду Афганістану Абдула Хакіма Хаккані, міністра освіти Хабібулли Аги та міністра вищої освіти Неди Мохаммада Надіма.

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Обмеження прав жінок

Після повернення Талібану до влади жінкам в Афганістані заборонили працювати, відвідувати більшість громадських місць і здобувати освіту після шостого класу.

Перспектива арешту підозрюваних є віддаленою, зазначає видання: Талібан контролює Афганістан, а МКС не має власної поліції для виконання ордерів.

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