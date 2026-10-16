Naloty w Tigraju zabiły co najmniej 17 osób — The Hindu
W regionie Tigraj na północy Etiopii w nocy z niedzieli na poniedziałek, 5 października 2026 roku, doszło do nalotów i ostrzału artyleryjskiego podczas starć między federalnymi siłami rządowymi a rebeliantami. Według źródeł pomocy humanitarnej wydarzenia te wzmogły obawy przed szerszymi walkami w regionie.
Ofiary śmiertelne w pobliżu Mekelle
Co najmniej 17 osób zginęło w wyniku nalotów na północny zachód od Mekelle, stolicy Tigraju. Informacje o liczbie ofiar śmiertelnych zawierał biuletyn rozpowszechniany wśród organizacji humanitarnych.
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Chronologia starć
Federalne siły rządowe przejęły kontrolę nad Mekelle w weekend poprzedzający doniesienia o nocnym ostrzale. Źródła pomocy humanitarnej poinformowały o nalotach i ogniu artyleryjskim w regionie.
O starciach między stronami i ich skutkach The Hindu informuje, powołując się na źródła pomocy humanitarnej.