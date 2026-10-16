+10° Kijów +16° Warszawa +17° Waszyngton
$ 44.88 € 50.53 zł 11.56
$ 44.88 € 50.53 zł 11.56
+10° Kijów +16° Warszawa +17° Waszyngton
Wiadomości Świat

Naloty w Tigraju zabiły co najmniej 17 osób — The Hindu

Fedir Krysztowski 16 października 2026 14:23
Naloty w Tigraju zabiły co najmniej 17 osób — The Hindu

W regionie Tigraj na północy Etiopii w nocy z niedzieli na poniedziałek, 5 października 2026 roku, doszło do nalotów i ostrzału artyleryjskiego podczas starć między federalnymi siłami rządowymi a rebeliantami. Według źródeł pomocy humanitarnej wydarzenia te wzmogły obawy przed szerszymi walkami w regionie.

Ofiary śmiertelne w pobliżu Mekelle

Co najmniej 17 osób zginęło w wyniku nalotów na północny zachód od Mekelle, stolicy Tigraju. Informacje o liczbie ofiar śmiertelnych zawierał biuletyn rozpowszechniany wśród organizacji humanitarnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Chronologia starć

Federalne siły rządowe przejęły kontrolę nad Mekelle w weekend poprzedzający doniesienia o nocnym ostrzale. Źródła pomocy humanitarnej poinformowały o nalotach i ogniu artyleryjskim w regionie.

O starciach między stronami i ich skutkach The Hindu informuje, powołując się na źródła pomocy humanitarnej.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację