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Новости Мир

Авиаудары в Тыграе убили не менее 17 человек — The Hindu

Фёдор Крыштовский 16 Октября 2026 14:23
Авиаудары в Тыграе убили не менее 17 человек — The Hindu

В регионе Тыграй на севере Эфиопии в ночь на понедельник, 5 октября 2026 года, произошли авиаудары и артиллерийские обстрелы во время столкновений между федеральными правительственными силами и повстанцами. По данным источников гуманитарной помощи, эти события усилили опасения относительно более масштабных боевых действий в регионе.

Погибшие возле Мэкэле

По меньшей мере 17 человек погибли в результате авиаударов к северо-западу от Мэкэле, столицы Тыграя. Сведения о количестве погибших содержались в бюллетене, который распространялся среди гуманитарных организаций.

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Хронология столкновений

Федеральные правительственные силы взяли Мэкэле под контроль в выходные перед сообщениями о ночных обстрелах. Источники гуманитарной помощи сообщили об авиаударах и артиллерийском огне в регионе.

О столкновениях между сторонами и их последствиях The Hindu сообщает со ссылкой на источники гуманитарной помощи.

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