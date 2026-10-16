Правительство Великобритании планирует позднее в этом году рассмотреть предложение о распространении телевизионного лицензионного сбора на пользователей сервисов видеостриминга. Изменения могут коснуться пользователей Netflix, Amazon, Disney+ и YouTube, сообщает Engadget.

Сбор в 180 фунтов

Стандартный размер лицензионного сбора сейчас составляет 180 фунтов стерлингов в год, или около 239 долларов. Он является важным источником финансирования BBC. Уплата сбора дает зрителям доступ ко всем британским телеканалам, нескольким платным телевизионным сервисам, прямым эфирам через стриминговые платформы и контенту по запросу через BBC iPlayer.

Сейчас сбор взимается с жителей, которые смотрят телевизионный контент на телевизоре, независимо от того, содержит ли он программы BBC. Сторонники расширения правил считают, что люди могут избегать уплаты, просматривая такой контент на мобильных устройствах или компьютерах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поддержка местных медиа

По данным издания, дополнительные поступления от расширения сбора могут направить на поддержку местной журналистики и противодействие кампаниям по дезинформации. BBC также сталкивается со снижением поступлений: за последние пять лет количество оплаченных лицензионных сборов сократилось на 2 млн.

В то же время данные YouGov свидетельствуют, что BBC остается самой популярной медиаплатформой в Великобритании. Недавно вещатель объявил о запуске круглосуточного новостного канала на YouTube для аудитории в Великобритании и США. Подобные каналы BBC уже работают в Австралии, Кении, Нигерии и Польше.

Читай нас в