Władze pakistańskiej prowincji Chajber Pasztunchwa nakazały przeprowadzenie kontroli wszystkich budynków szkół publicznych po zawaleniu się dachu sali lekcyjnej w prywatnej szkole w Peszawarze. W tragedii w placówce Al-Khair Education System w rejonie Dir Colony zginęło co najmniej 30 uczniów i nauczyciel, a kilka innych osób zostało rannych, informuje The Express Tribune.

Kontrole w każdym okręgu

15 października prowincjonalny Departament Edukacji Podstawowej i Średniej zwrócił się do Departamentu Komunikacji i Robót Publicznych o utworzenie wykwalifikowanych zespołów technicznych w każdym okręgu. Mają one przeprowadzić kompleksową ocenę budynków szkolnych we współpracy z okręgowymi władzami oświatowymi.

Specjaliści sprawdzą dachy, sufity, ściany, belki, fundamenty, schody i inne elementy konstrukcyjne, aby wykryć usterki, potrzeby konserwacyjne i potencjalne zagrożenia. Budynki zostaną podzielone na trzy kategorie: bezpieczne, wymagające naprawy lub ulepszenia oraz potencjalnie niebezpieczne, wymagające pilnej oceny technicznej.

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Działania dotyczące niebezpiecznych konstrukcji

Zespoły techniczne mają zalecić naprawy, wzmocnienie konstrukcji lub prace renowacyjne, określając ich priorytet i terminy realizacji. Budynki stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla uczniów i pracowników należy niezwłocznie zgłaszać władzom okręgowym. Zespoły mogą również zalecić ograniczenie dostępu do takich obiektów lub czasowe wstrzymanie ich użytkowania.

Kontrola obejmie wszystkie szkoły publiczne w prowincji, w tym odrębne placówki dla chłopców i dziewcząt. Raporty okręgowe zawierające dane o usterkach, ocenę bezpieczeństwa i zalecane działania muszą zostać złożone do południa 26 października. Dla każdej skontrolowanej szkoły zostanie również wydany certyfikat bezpieczeństwa lub dokument o braku zastrzeżeń, wskazujący stan konstrukcji, przydatność budynku do dalszego użytkowania oraz niezbędne warunki lub naprawy.

Do zawalenia doszło w trzypiętrowym budynku w gęsto zaludnionej dzielnicy Dir Colony. Według szefa policji w Peszawarze, Miana Saeeda, właściciel szkoły został zatrzymany, a policja planuje zarejestrować sprawę w związku z tym incydentem. Oświadczył on, że dach został źle zbudowany, a wąskie ulice utrudniły akcję ratunkową. Departament edukacji powołał również komisję do zbadania przyczyn zawalenia.

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