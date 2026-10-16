巴基斯坦开伯尔-普什图省当局在白沙瓦一所私立学校的教室屋顶坍塌后，下令检查所有公立学校建筑。位于迪尔殖民地区的Al-Khair Education System教育机构发生这起悲剧，造成至少30名学生和一名教师死亡，另有数人受伤，《快报论坛报》报道。

每个地区都将进行检查

10月15日，该省基础与中等教育部门要求通信与公共工程部门在每个地区组建合格的技术小组。这些小组将与地区教育机构协调，对学校建筑进行全面评估。

专家将检查屋顶、天花板、墙体、梁、地基、楼梯及其他结构构件，以发现缺陷、维护需求和潜在危险。建筑将被分为三类：安全、需要维修或改善，以及具有潜在危险并需要紧急技术评估。

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针对不安全建筑的措施

技术小组应提出维修、结构加固或修复工程建议，并确定其优先顺序和完成期限。对学生和工作人员构成直接威胁的建筑必须立即报告给地区当局。小组还可建议限制进入此类建筑，或暂时停止其使用。

检查将覆盖该省所有公立学校，包括分别面向男生和女生的学校。包含缺陷数据、安全评估和建议措施的地区报告必须在10月26日中午前提交。每所受检学校还将获得安全证书或无异议文件，其中将说明结构状况、建筑是否适合继续使用，以及必要的条件或维修事项。

坍塌发生在迪尔殖民地区一栋三层建筑内，该地区人口稠密。白沙瓦警察负责人米安·赛义德表示，学校业主已被拘留，警方计划就该事件立案。他称，屋顶施工质量不佳，狭窄的街道使救援行动更加困难。教育部门还成立了一个委员会，调查坍塌原因。

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