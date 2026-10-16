Власти пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва распорядились провести проверку всех зданий государственных школ после обрушения крыши классной комнаты в частной школе Пешавара. В результате трагедии в учебном заведении Al-Khair Education System в районе Дир-Колони погибли по меньшей мере 30 учеников и учитель, еще несколько человек получили ранения, сообщает The Express Tribune.

Проверки в каждом округе

15 октября Департамент начального и среднего образования провинции обратился в Департамент коммуникаций и общественных работ с требованием сформировать квалифицированные технические группы в каждом округе. Они должны провести комплексную оценку школьных зданий в координации с окружными органами образования.

Специалисты будут проверять крыши, потолки, стены, балки, фундаменты, лестницы и другие конструктивные элементы, чтобы выявить дефекты, потребности в обслуживании и возможные опасности. Здания разделят на три категории: безопасные, требующие ремонта или улучшения, и потенциально опасные, для которых необходима срочная техническая оценка.

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Меры для небезопасных сооружений

Технические группы должны рекомендовать ремонт, усиление конструкций или восстановительные работы, определив их приоритетность и сроки выполнения. О зданиях, представляющих непосредственную угрозу для учащихся и сотрудников, необходимо незамедлительно сообщать окружным властям. Команды также могут рекомендовать ограничить доступ к таким сооружениям или временно приостановить их использование.

Проверка охватит все государственные школы провинции, включая отдельные учреждения для мальчиков и девочек. Окружные отчеты с данными о дефектах, оценкой безопасности и рекомендованными мерами должны быть представлены до полудня 26 октября. Для каждой проверенной школы также будут выдавать сертификат безопасности или документ об отсутствии возражений, в котором будут указаны состояние конструкций, пригодность здания для дальнейшего использования и необходимые условия или ремонт.

Обрушение произошло в трехэтажном здании в густонаселенном районе Дир-Колони. По словам руководителя полиции Пешавара Миана Саида, владельца школы задержали, а полиция планирует зарегистрировать дело в связи с инцидентом. Он заявил, что крыша была некачественно построена, а узкие улицы осложнили спасательную операцию. Департамент образования также создал комиссию для расследования причин обрушения.

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