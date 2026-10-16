Prezydent Chin Xi Jinping oświadczył podczas ogólnokrajowej konferencji poświęconej ochronie zdrowia w Pekinie, która odbyła się 12–13 października, że okres 15. planu pięcioletniego na lata 2026–2030 będzie kluczowy dla osiągnięcia celu budowy Zdrowych Chin do 2035 roku. Informuje o tym ECNS.

Xi Jinping wezwał do rozwoju systemu ochrony zdrowia z uwzględnieniem chińskiej specyfiki, wzmacniania jego podstaw oraz eliminowania słabych ogniw. Jak powiedział, władze dążą do zapewnienia zrównoważonych, dostępnych, wysokiej jakości i skutecznych usług medycznych, a także do wzmocnienia możliwości w zakresie zarządzania ochroną zdrowia, zapobiegania chorobom, usług medycznych, ochrony ubezpieczeniowej, innowacji farmaceutycznych i szkolenia kadr.

Profilaktyka i podstawowa opieka

Chiński przywódca nazwał profilaktykę najbardziej opłacalną strategią w ochronie zdrowia. Wezwał do wzmocnienia działań w dziedzinie zdrowia publicznego, zachęcania ludzi do samodzielnego dbania o zdrowie, wspierania sportu masowego i zdrowego wypoczynku, a także zaostrzenia kontroli bezpieczeństwa żywności.

Xi Jinping podkreślił również potrzebę doskonalenia systemu zapobiegania chorobom i ich kontroli, aby nie dopuścić do epidemii na dużą skalę. Szczególną uwagę poświęcił rozwojowi podstawowej opieki medycznej, optymalizacji struktury placówek medycznych oraz rozwojowi systemu etapowej diagnostyki i leczenia, aby ludzie mogli otrzymywać wysokiej jakości pomoc medyczną blisko miejsca zamieszkania.

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Reforma szpitali i ubezpieczeń

Wśród priorytetów reform Xi Jinping wymienił skoordynowany rozwój i regulację usług medycznych, ubezpieczeń zdrowotnych oraz farmacji. Wezwał do pogłębiania reformy szpitali publicznych przy zachowaniu ich funkcji społecznej, wspierania placówek medycznych na szczeblu okręgów i powiatów oraz tworzenia wielopoziomowego systemu zabezpieczenia w ramach ubezpieczeń zdrowotnych.

Jak powiedział, polityka scentralizowanych zakupów leków i materiałów medycznych jednorazowego użytku, płatności z ubezpieczenia zdrowotnego oraz wykorzystania funduszy ubezpieczeniowych powinna zapewniać ich stabilne funkcjonowanie, a także utrzymywać koszty opieki medycznej na poziomie dostępnym dla ludności. Mówił również o kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów farmaceutycznych, rozwoju tradycyjnej medycyny chińskiej oraz szkoleniu pracowników medycznych.

W konferencji uczestniczyli premier Rady Państwowej ChRL Li Qiang, a także Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang i Li Xi. Li Qiang oświadczył, że należy skoncentrować się na problemach sektora, w tym na zapobieganiu ciężkim chorobom, rozwoju etapowej diagnostyki i leczenia, opiece medycznej nad osobami starszymi i dziećmi oraz rozwoju technologicznym systemu ochrony zdrowia.

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