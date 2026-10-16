中国国家主席习近平10月12日至13日在北京举行的全国卫生健康大会上表示，2026年至2030年的“十五五”时期将是实现2035年建成健康中国目标的关键阶段。据ECNS报道。

习近平呼吁发展具有中国特色的卫生健康体系，夯实基础并补齐短板。他表示，当局致力于提供均衡、可及、优质和高效的医疗服务，并提升卫生健康治理、疾病预防、医疗服务、保险保障、医药创新和人才培养等领域的能力。

预防和基层医疗

这位中国领导人称，预防是卫生健康领域最具成本效益的战略。他呼吁加强公共卫生工作，鼓励民众自主维护健康，支持群众体育和健康休闲活动，并加强食品安全监管。

习近平还强调，有必要完善疾病预防控制体系，以防止发生大规模疫情。他特别关注发展基层医疗服务、优化医疗机构结构，以及发展分级诊疗体系，使民众能够在居住地附近获得优质医疗服务。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

医院和保险改革

习近平将医疗服务、医疗保险和医药领域的协调发展与监管列为改革重点。他呼吁在保留公立医院社会职能的同时深化其改革，支持区县级医疗机构，并构建多层次医疗保障体系。

他表示，药品和医用耗材集中采购、医保支付以及保险基金使用政策应确保其稳定运行，并将医疗服务费用维持在民众能够负担的水平。他还谈及对医药产品质量和安全的监管、发展中医药以及培养医疗工作者。

国务院总理李强，以及赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥和李希出席了会议。李强表示，需要聚焦该领域的问题，包括预防重病、发展分级诊疗、为老年人和儿童提供医疗服务，以及卫生健康体系的技术发展。

关注我们在