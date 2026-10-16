Председатель КНР Си Цзиньпин на национальной конференции по вопросам здравоохранения в Пекине 12–13 октября заявил, что период 15-го пятилетнего плана на 2026–2030 годы будет решающим для достижения цели построения «Здорового Китая» к 2035 году. Об этом сообщает ECNS.

Си Цзиньпин призвал развивать систему здравоохранения с учетом китайской специфики, укреплять ее основу и устранять слабые звенья. По его словам, власти стремятся обеспечить сбалансированные, доступные, качественные и эффективные медицинские услуги, а также усилить возможности в сфере управления здравоохранением, профилактики заболеваний, медицинских услуг, страхового обеспечения, фармацевтических инноваций и подготовки кадров.

Профилактика и первичная помощь

Китайский лидер назвал профилактику наиболее экономически эффективной стратегией в сфере здравоохранения. Он призвал усилить работу в сфере общественного здравоохранения, поощрять людей самостоятельно заботиться о здоровье, поддерживать массовый спорт и здоровый досуг, а также усилить контроль за безопасностью пищевых продуктов.

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость совершенствовать систему профилактики и контроля заболеваний, чтобы не допустить масштабных эпидемий. Отдельное внимание он уделил развитию первичной медицинской помощи, оптимизации структуры медицинских учреждений и развитию системы поэтапной диагностики и лечения, чтобы люди могли получать качественную медицинскую помощь рядом с местом проживания.

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Реформа больниц и страхования

Среди приоритетов реформы Си Цзиньпин назвал согласованное развитие и регулирование медицинских услуг, медицинского страхования и фармацевтики. Он призвал углублять реформу государственных больниц с сохранением их социальной функции, поддерживать медицинские учреждения на уровне районов и уездов и формировать многоуровневую систему медицинского страхового обеспечения.

По его словам, политика централизованных закупок лекарств и медицинских расходных материалов, выплат по медицинскому страхованию и использования страховых фондов должна обеспечивать их стабильную работу, а также удерживать расходы на медицинскую помощь на доступном для населения уровне. Также речь шла о контроле качества и безопасности фармацевтической продукции, развитии традиционной китайской медицины и подготовке медицинских работников.

В конференции приняли участие премьер Госсовета КНР Ли Цян, а также Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си. Ли Цян заявил о необходимости сосредоточиться на проблемах отрасли, в частности на профилактике тяжелых заболеваний, развитии поэтапной диагностики и лечения, медицинской помощи пожилым людям и детям, а также технологическом развитии системы здравоохранения.

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