Na szczycie UE w Brukseli Belgia, Niemcy, Szwecja i Finlandia wezwały do ponownego rozważenia możliwego wykorzystania zamrożonych aktywów finansowych Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — w celu pomocy Ukrainie. Jak informuje Politico Europe, według urzędników tych państw Komisja Europejska powinna przygotować szczegółową ocenę potrzeb finansowych Ukrainy oraz warianty dalszego wsparcia, w tym z wykorzystaniem aktywów.

Aktywa w Euroclear

Setki miliardów euro zamrożonych rosyjskich aktywów są przechowywane w europejskich bankach, a większość z nich znajduje się w brukselskim depozycie Euroclear. Wcześniejszą próbę bezpośredniego przekazania tych środków Kijowowi zablokował rząd Belgii, a inne państwa również, choć mniej otwarcie, sprzeciwiały się temu z powodu obaw przed możliwymi roszczeniami prawnymi.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że Europa musi zrobić wszystko, co możliwe, aby Ukraina przetrwała zimę i otrzymywała wsparcie w przyszłym roku. Według niego finansowanie należy ponownie zwiększyć na potrzeby długoterminowej pomocy. Merz podkreślił również, że aktywa zamrożone w Europie muszą pozostać w Europie, a decyzje w ich sprawie będą podejmować państwa europejskie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowiska Finlandii i Szwecji

Premier Finlandii Petteri Orpo nazwał znalezienie rozwiązania w sprawie wykorzystania zamrożonych aktywów najlepszą opcją i wezwał do powrotu do tej kwestii. Szwedzka minister do spraw UE Jessica Rosencrantz oświadczyła, że bezczynność nie jest rozwiązaniem, a UE musi uczciwie uznać potrzebę dodatkowego finansowania Ukrainy.

Premier Belgii Bart De Wever, którego Politico Europe nazywa głównym przeciwnikiem porozumienia w sprawie aktywów, po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim powiedział, że tę kwestię należy rozpatrywać w ramach przyszłego porozumienia pokojowego. Jednocześnie przyznał, że część polityków popiera możliwość wcześniejszego wykorzystania aktywów do określonych celów.

Według publikacji europejscy przywódcy są również zaniepokojeni możliwym niedoborem miliardów euro dla Ukrainy w przyszłym roku. Pierwszego dnia dwudniowego szczytu nieformalnie omawiali sposoby wzmocnienia wsparcia finansowego dla Kijowa.

Czytaj nas na