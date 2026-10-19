Senegal planuje ponownie wstrzymać import cukru na osiem–dziewięć miesięcy od listopada 2026 roku, aby wesprzeć lokalnego producenta Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS). Ministerstwo Przemysłu i Handlu poinformowało 17 października, że przestanie wydawać deklaracje importowe po faktycznym wznowieniu działalności przemysłowej przez cukrownię CSS w Richard Toll na północy kraju, podaje The Rio Times.

Deklaracje przestaną być wydawane po uruchomieniu zakładu

Czas trwania ograniczeń będzie zależał od wielkości lokalnej produkcji i rzeczywistych potrzeb rynku. Związki zawodowe CSS oczekują, że nowa kampania produkcyjna w przedsiębiorstwie rozpocznie się 15 listopada. Ministerstwo przypomniało również o wymogu utrzymywania rezerwy cukru odpowiadającej miesięcznemu krajowemu zużyciu.

Według ministerstwa CSS ma w zapasach około 30 tys. ton cukru. Krajowe zużycie wynosi około 25 tys. ton miesięcznie, podczas gdy roczną produkcję spółki szacuje się na około 140 tys. ton. Jednocześnie 14 października przedstawiciel związku zawodowego Amari Diouf oświadczył, że w magazynach spółki znajduje się około 50 tys. ton niesprzedanego cukru.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Importowany cukier jest tańszy od lokalnego

Władze przyznają, że importowany cukier jest obecnie tańszy od produktów lokalnej produkcji. Ministerstwo oświadczyło, że zamierza jednocześnie chronić siłę nabywczą gospodarstw domowych i wspierać lokalny przemysł, jednak nie ujawniło konkretnego mechanizmu niwelowania różnicy cen.

15 lipca 2026 roku Senegal otworzył import cukru, aby uniknąć niedoborów przed zgromadzeniami religijnymi Magal w Toubie i Gamou. W 2025 roku kraj zaimportował cukier o wartości około 120 mln dolarów. Największym dostawcą była Brazylia: przypadło na nią około 89 mln dolarów, czyli niemal trzy czwarte wartości importu.

Czytaj nas na