Сенегал планирует вновь остановить импорт сахара на восемь-девять месяцев с ноября 2026 года, чтобы поддержать местного производителя Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS). Министерство промышленности и торговли 17 октября сообщило, что прекратит выдавать импортные декларации после фактического возобновления промышленной работы сахарного завода CSS в Ришар-Толле на севере страны, сообщает The Rio Times.

Декларации перестанут выдавать после запуска завода

Продолжительность ограничений будет зависеть от объемов местного производства и реальных потребностей рынка. Профсоюзы CSS ожидают, что новая производственная кампания на предприятии начнется 15 ноября. Министерство также напомнило о требовании иметь резерв сахара, эквивалентный месячному национальному потреблению.

По данным министерства, CSS имеет около 30 тыс. тонн сахара в запасах. Национальное потребление составляет примерно 25 тыс. тонн в месяц, тогда как годовое производство компании оценивается примерно в 140 тыс. тонн. В то же время 14 октября представитель профсоюза Амари Диуф заявил, что на складах компании находится около 50 тыс. тонн непроданного сахара.

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Импортный сахар дешевле местного

Власти признают, что импортный сахар сейчас дешевле продукции местного производства. Министерство заявило о намерении одновременно защищать покупательную способность домохозяйств и поддерживать местную промышленность, однако конкретный механизм преодоления ценовой разницы не раскрыло.

15 июля 2026 года Сенегал открыл импорт сахара, чтобы избежать дефицита перед религиозными собраниями Магал в Тубе и Гаму. В 2025 году страна импортировала сахара примерно на 120 млн долларов. Крупнейшим поставщиком была Бразилия: на нее пришлось около 89 млн долларов, или почти три четверти стоимости импорта.

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