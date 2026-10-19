塞内加尔计划自2026年11月起再次暂停食糖进口八至九个月，以支持当地生产商塞内加尔糖业公司（Compagnie Sucrière Sénégalaise，CSS）。据《里约时报》报道，工业和贸易部10月17日表示，在该国北部理查德托尔的CSS糖厂实际恢复工业生产后，将停止签发进口申报单。

糖厂启动后将停止签发申报单

限制措施的持续时间将取决于当地生产量和市场实际需求。CSS工会预计，该企业的新一轮生产活动将于11月15日开始。该部还提醒，必须维持相当于全国一个月消费量的食糖储备。

据该部数据，CSS库存中约有3万吨食糖。全国月消费量约为2.5万吨，而该公司的年产量估计约为14万吨。同时，10月14日，工会代表阿马里·迪乌夫表示，公司仓库中约有5万吨未售出的食糖。

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进口糖比本地糖便宜

当局承认，进口糖目前比本地生产的糖更便宜。该部表示，计划同时保护家庭购买力并支持当地工业，但没有公布弥合价格差距的具体机制。

2026年7月15日，塞内加尔开放食糖进口，以避免在图巴的马加尔和加穆宗教集会前出现短缺。2025年，该国进口食糖价值约1.2亿美元。巴西是最大供应国，供应额约为8900万美元，占进口额近四分之三。

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