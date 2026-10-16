На саммите ЕС в Брюсселе Бельгия, Германия, Швеция и Финляндия призвали вновь рассмотреть возможное использование замороженных финансовых активов Российской Федерации — государства-агрессора — для помощи Украине. Как сообщает Politico Europe, по словам должностных лиц этих стран, Еврокомиссия должна подготовить детальную оценку финансовых потребностей Украины и варианты дальнейшей поддержки, в том числе с привлечением активов.

Активы в Euroclear

Сотни миллиардов евро замороженных российских активов хранятся в европейских банках, а большая их часть — в брюссельском депозитарии Euroclear. Предыдущую попытку напрямую направить эти средства Киеву заблокировало правительство Бельгии, а другие государства также, хотя и менее заметно, противодействовали этому из-за опасений возможных судебных исков.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо сделать все возможное, чтобы Украина пережила зиму и получала поддержку в следующем году. По его словам, финансирование необходимо вновь увеличить для долгосрочной помощи. Мерц также подчеркнул, что замороженные в Европе активы должны оставаться в Европе, а решения по ним будут принимать европейские страны.

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Позиции Финляндии и Швеции

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал поиск решения по использованию замороженных активов лучшим вариантом и призвал вернуться к этому вопросу. Министр по делам ЕС Швеции Джессика Розенкранц заявила, что бездействие не является вариантом, а ЕС должен честно признать потребность Украины в дополнительном финансировании.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, которого Politico Europe называет главным противником договоренности по активам, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что этот вопрос следует рассматривать в рамках будущего мирного соглашения. В то же время он признал, что часть политиков поддерживает возможность более раннего использования активов для определенных целей.

По данным издания, европейские лидеры также обеспокоены возможной нехваткой миллиардов евро для Украины в следующем году. В первый день двухдневного саммита они неформально обсуждали способы усилить финансовую поддержку Киева.

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