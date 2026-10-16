在比利时布鲁塞尔举行的欧盟峰会上，比利时、德国、瑞典和芬兰呼吁再次考虑可能使用俄罗斯联邦——侵略国——被冻结的金融资产来帮助乌克兰。正如Politico Europe报道，这些国家的官员表示，欧盟委员会应就乌克兰的财政需求及进一步支持方案进行详细评估，包括动用这些资产。

Euroclear中的资产

数千亿欧元被冻结的俄罗斯资产存放在欧洲银行中，其中大部分位于布鲁塞尔的Euroclear存管机构。此前将这些资金直接转给基辅的尝试遭到比利时政府阻止，其他国家也因担心可能面临法律诉讼而以较不明显的方式反对。

德国总理弗里德里希·默茨表示，欧洲需要尽一切可能确保乌克兰能熬过冬天，并在明年获得支持。他说，为了提供长期援助，资金必须再次增加。默茨还强调，冻结在欧洲的资产必须留在欧洲，欧洲国家将就这些资产作出决定。

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芬兰和瑞典的立场

芬兰总理彼得里·奥尔波称，寻找使用冻结资产的解决方案是最佳选择，并呼吁回到这一问题上来。瑞典欧盟事务大臣杰西卡·罗森克兰茨表示，无所作为不是一种选择，欧盟必须坦诚承认乌克兰需要额外资金。

Politico Europe称比利时首相巴尔特·德韦弗是资产协议的主要反对者。德韦弗在与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基会晤后表示，这一问题应在未来和平协议框架内审议。同时，他承认一些政治人士支持为某些目的更早使用这些资产的可能性。

据该媒体报道，欧洲领导人还担心乌克兰明年可能面临数十亿欧元的资金缺口。在为期两天的峰会第一天，他们非正式讨论了加强对基辅财政支持的方式。

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