10月15日，伊拉克议会批准了政府空缺职位的候选人，完成了内阁组建。三名新任副总理之一是受到美国制裁的莱斯·哈扎利，Asharq Al-Awsat报道。

美国对哈扎利的制裁

莱斯·哈扎利是伊朗支持的武装组织“真主旅”领导人凯斯·哈扎利的兄弟。2007年，美国部队因怀疑他与当年1月在卡尔巴拉发生的一起袭击美国军人的事件有关而将其拘留。此次袭击造成5名美国军人死亡。哈扎利于2009年6月获美国方面释放。

2019年，美国财政部对其实施制裁，理由是他在“真主旅”中的领导角色、侵犯人权的指控以及2007年的袭击事件。截至发稿时，美国尚未就这一新任命发表正式声明。

共和党籍国会议员乔·威尔逊在X上发文称哈扎利是受制裁的恐怖分子和“伊朗傀儡”。他还表示，“真主旅”武装人员杀害过美国人和伊拉克人，并批评了这项任命。这些是这名美国议员的评价。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

填补政府空缺职位

除三名副总理外，议会还任命了内政、国防、规划、高等教育和科研以及文化部长。内阁其余职位已在五个月前填补。

总理阿里·扎伊迪表示，在空缺职位填补后，政府将进入加速且持续工作的阶段。他承诺将继续执行政府纲领，并指出，近几个月来，该国一直在复杂的国内和国际形势下运作，包括因该地区战争而面临的经济和安全挑战。

扎伊迪还承诺打击腐败、加强伊拉克主权、完成美国部队撤离该国的工作，并解除非国家武装组织的武装。一些强大的组织拒绝放下武器，尽管“真主旅”属于同意交出武器的数个组织之一。

关注我们在