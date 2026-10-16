15 października parlament Iraku zatwierdził kandydatów na wakujące stanowiska rządowe, kończąc formowanie gabinetu ministrów. Jednym z trzech nowych wicepremierów został Laith al-Chazali, objęty sankcjami USA, poinformował Asharq Al-Awsat.

Sankcje USA wobec al-Chazaliego

Laith al-Chazali jest bratem Qaisa al-Chazaliego, lidera wspieranej przez Iran zbrojnej grupy Asaib Ahl al-Haq. Siły amerykańskie zatrzymały go w 2007 roku w związku z podejrzeniami dotyczącymi ataku na amerykańskich wojskowych w Karbali w styczniu tego samego roku. W ataku zginęło pięciu amerykańskich żołnierzy. Al-Chazali został zwolniony z amerykańskiego aresztu w czerwcu 2009 roku.

W 2019 roku Departament Skarbu USA nałożył na niego sankcje, powołując się na jego kierowniczą rolę w Asaib Ahl al-Haq, oskarżenia o naruszenia praw człowieka oraz atak z 2007 roku. Do chwili publikacji nie było oficjalnego oświadczenia USA w sprawie nowej nominacji.

Republikański kongresmen Joe Wilson w poście na X nazwał al-Chazaliego terrorystą objętym sankcjami oraz „irańską marionetką”. Stwierdził również, że bojownicy Asaib Ahl al-Haq zabijali Amerykanów i Irakijczyków, a także skrytykował nominację. Są to oceny amerykańskiego ustawodawcy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obsadzanie wakatów w rządzie

Oprócz trzech wicepremierów parlament mianował ministrów spraw wewnętrznych, obrony, planowania, szkolnictwa wyższego i badań naukowych, a także kultury. Pozostałe stanowiska w gabinecie obsadzono pięć miesięcy wcześniej.

Premier Ali al-Zaidi oświadczył, że po obsadzeniu wakatów rząd przechodzi do etapu przyspieszonej i wytrwałej pracy. Obiecał kontynuować realizację programu rządowego i zaznaczył, że w ostatnich miesiącach kraj działał w trudnej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej, w tym w obliczu wyzwań gospodarczych i bezpieczeństwa spowodowanych wojną w regionie.

Al-Zaidi obiecał również walczyć z korupcją, wzmacniać suwerenność Iraku, zakończyć wycofywanie sił amerykańskich z kraju oraz rozbroić niepaństwowe formacje zbrojne. Część potężnych ugrupowań odmawia złożenia broni, choć Asaib Ahl al-Haq należy do kilku formacji, które zgodziły się przekazać uzbrojenie.

Czytaj nas na