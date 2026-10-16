Japonia i Korea Południowa uzgodniły przedłużenie umowy o swapie walutowym o wartości 10 mld dolarów. Porozumienie osiągnęły w Bangkoku w Tajlandii minister finansów Japonii Satsuki Katayama i jej południowokoreański odpowiednik Lee Hyeon-il podczas międzynarodowych spotkań finansowych.

Jak informuje The Japan Times, obecna umowa wygasa pod koniec listopada. Oczekuje się, że zostanie przedłużona o kolejne trzy lata — do listopada 2029 roku — bez zmiany limitu. Jednocześnie japońskie Ministerstwo Finansów nie potwierdziło długości nowego okresu obowiązywania umowy.

Rezerwa na wypadek napięć finansowych

Swap walutowy jest mechanizmem awaryjnego pożyczania. W przypadku niedoboru dolarów Korea Południowa będzie mogła wymienić wony na dolary z rezerw walutowych Japonii. Japonia również będzie miała możliwość uzyskania dolarów w Korei Południowej, przekazując jeny. Takie operacje mają charakter tymczasowy: pożyczone dolary należy później zwrócić.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ministrowie obu krajów przyznali, że ich państwa mają obecnie wystarczającą płynność walutową, jednak podkreślili znaczenie swapu jako symbolu długotrwałej współpracy. Dostęp do dolarów jest ważny dla banków i firm, które spłacają zadłużenie zagraniczne oraz dokonują płatności międzynarodowych.

Umowę przywrócono w 2023 roku

Poprzednia dwustronna umowa swapowa przestała obowiązywać w lutym 2015 roku i nie została przedłużona w związku z napiętymi relacjami między krajami z powodu sporów historycznych i terytorialnych. Japonia i Korea Południowa uzgodniły przywrócenie mechanizmu w 2023 roku, gdy ich relacje zaczęły się poprawiać, a obowiązującą trzyletnią umowę podpisały w grudniu tego samego roku.

Przedłużenie porozumienia następuje w kontekście znacznych zobowiązań inwestycyjnych Seulu wobec USA w ramach ubiegłorocznej umowy taryfowej z Waszyngtonem. Pakiet o wartości 350 mld dolarów przewiduje 200 mld dolarów strategicznych inwestycji z limitem 20 mld dolarów na rok kalendarzowy oraz kolejne 150 mld dolarów na przemysł stoczniowy.

Czytaj nas na