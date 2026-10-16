日本和韩国同意延长规模为100亿美元的货币互换协议。日本财务大臣片山皋月与韩国财长李贤一在泰国曼谷举行的国际金融会议期间达成了这项协议。

据《日本时报》报道，现行协议将于11月底到期。预计该协议将在不改变额度的情况下再延长三年，至2029年11月。不过，日本财务省未确认新协议期限的时长。

应对金融压力的储备

货币互换是一种紧急借款机制。如果出现美元短缺，韩国将能够用韩元兑换日本外汇储备中的美元。日本同样可以通过提供日元，在韩国获得美元。这类操作是临时性的：所借入的美元必须在之后归还。

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两国财长承认，两国目前拥有充足的外汇流动性，但强调了互换协议作为长期合作象征的重要性。美元的可获得性对偿还外债和进行国际支付的银行及企业十分重要。

协议于2023年恢复

此前的双边互换协议于2015年2月到期，未获延长，当时两国因历史和领土争端关系紧张。日本和韩国于2023年同意恢复这一机制，当时双方关系开始改善，并在当年12月签署了现行的三年期协议。

延长该安排之际，首尔根据去年与华盛顿达成的关税协议，正对美国作出重大投资承诺。3500亿美元的一揽子计划包括2000亿美元战略投资，每个日历年的上限为200亿美元，另有1500亿美元用于造船业。

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