Япония и Южная Корея договорились продлить соглашение о валютном свопе объемом 10 млрд долларов. Договоренности достигли в Бангкоке, Таиланд, министр финансов Японии Сацуки Катаяма и ее южнокорейский коллега Ли Хён Иль во время международных финансовых встреч.

Как сообщает The Japan Times, действующее соглашение истекает в конце ноября. Ожидается, что его продлят еще на три года — до ноября 2029 года — без изменения лимита. В то же время Министерство финансов Японии не подтвердило продолжительность нового периода действия соглашения.

Резерв на случай финансовой напряженности

Валютный своп является механизмом экстренного заимствования. В случае дефицита долларов Южная Корея сможет обменять воны на доллары из валютных резервов Японии. Япония также будет иметь возможность получить доллары в Южной Корее, предоставив иены. Такие операции являются временными: привлеченные доллары необходимо вернуть позднее.

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Министры обеих стран признали, что в настоящее время их государства располагают достаточной валютной ликвидностью, однако подчеркнули значение свопа как символа длительного сотрудничества. Доступ к долларам важен для банков и компаний, которые рассчитываются по внешним долгам и осуществляют международные платежи.

Соглашение восстановили в 2023 году

Предыдущее двустороннее соглашение о свопе прекратило действие в феврале 2015 года без продления на фоне напряженных отношений между странами из-за исторических и территориальных споров. Япония и Южная Корея договорились восстановить механизм в 2023 году, когда их отношения начали улучшаться, а действующее трехлетнее соглашение подписали в декабре того же года.

Продление договоренности происходит на фоне значительных инвестиционных обязательств Сеула перед США в рамках прошлогоднего тарифного соглашения с Вашингтоном. Пакет на 350 млрд долларов предусматривает 200 млрд долларов стратегических инвестиций с лимитом 20 млрд долларов на календарный год и еще 150 млрд долларов для судостроения.

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