Na Cyprze, a także w Niemczech i we Włoszech, zatrzymano pięć osób w ramach śledztwa dotyczącego transgranicznego oszustwa związanego z podatkiem od wartości dodanej na kwotę 114 mln euro. Trzy osoby zatrzymano na Cyprze. Jak informuje Cyprus Mail, operację przeprowadzono na wniosek Prokuratury Europejskiej w Monachium.

Mechanizm sprzedaży smartfonów

Śledztwo dotyczy sprzedaży smartfonów i strat podatkowych odnotowanych w Szwecji i Niemczech. Według Prokuratury Europejskiej domniemana organizacja przestępcza miała rzekomo stosować złożony mechanizm oszustwa VAT, wykorzystując przepisy UE dotyczące transgranicznych transakcji między państwami członkowskimi, które pod pewnymi warunkami są zwolnione z tego podatku.

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Smartfony sprzedawano za pośrednictwem spółek wydmuszek zarejestrowanych w Niemczech, Albanii i Szwecji. Szacowane straty w dochodach podatkowych wynoszą 80 mln euro w Szwecji i 34 mln euro w Niemczech. Prokuratura Europejska podejrzewa zatrzymanych o utworzenie i kontrolowanie sieci wykorzystywanej do tego mechanizmu.

Przeszukania i zajęcie mienia

Funkcjonariusze przeprowadzili 12 przeszukań w mieszkaniach i lokalach komercyjnych podejrzanych oraz firm figurujących w śledztwie. Zamrożono aktywa o wartości do 80 tys. euro, a rachunki bankowe, pojazdy i nieruchomości na Cyprze, w Grecji i we Włoszech zostały zajęte. Śledztwo jest częścią szerszych ram spraw Midas Prokuratury Europejskiej dotyczących transgranicznych oszustw VAT.

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