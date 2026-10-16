W Korei Południowej liczba osób zatrudnionych w przemyśle przetwórczym wzrosła we wrześniu po raz pierwszy od 27 miesięcy. W sektorze pracowało 4,36 mln osób, o 16 tys. więcej niż rok wcześniej, informuje Korea Herald, powołując się na Ministerstwo Danych i Statystyki.

Był to pierwszy wzrost wskaźnika od czerwca 2024 roku, który przerwał 26-miesięczną serię spadku zatrudnienia w branży. W sierpniu sektor stracił 38 tys. miejsc pracy, a w lipcu — 68 tys.

Dynamika w sektorach

Dyrektor generalny ds. statystyk społecznych Bin Hyeon-jun oświadczył, że zatrudnienie spadło w przemyśle motoryzacyjnym i włókienniczym. Jednocześnie wzrost w branży chemicznej, produkcji gotowych wyrobów metalowych oraz innego sprzętu transportowego pomógł przemysłowi przetwórczemu powrócić do wzrostu.

Ministerstwo Finansów i Gospodarki powiązało poprawę sytuacji z odpornym eksportem i korzystnymi nastrojami biznesowymi. Łączna liczba zatrudnionych w gospodarce kraju wzrosła w ciągu roku o 113 tys. do 29,27 mln osób. Był to trzeci miesiąc z rzędu, w którym wzrost przekroczył 100 tys., choć spowolnił w porównaniu ze 184 tys. w sierpniu.

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Po uwzględnieniu wahań sezonowych liczba zatrudnionych we wrześniu wzrosła o 40 tys. w porównaniu z sierpniem. Przedłużyło to miesięczny wzrost zatrudnienia do czterech kolejnych miesięcy.

Słabe wskaźniki wśród młodzieży

W sektorze zakwaterowania i gastronomii liczba miejsc pracy zmniejszyła się o 97 tys., co było największym spadkiem od lutego 2021 roku. W budownictwie zatrudnienie spadło o 48 tys. osób. Natomiast w ochronie zdrowia i pomocy społecznej liczba zatrudnionych wzrosła o 207 tys.

Liczba pracujących w wieku od 15 do 29 lat zmniejszyła się o 147 tys., kontynuując spadek przez 47. miesiąc z rzędu. Wskaźnik zatrudnienia młodzieży obniżył się o 1,1 punktu procentowego do 44%, a stopa bezrobocia wśród niej wzrosła o 0,6 punktu procentowego do 5,4% — najwyższego poziomu dla września od czterech lat.

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