В Южной Корее число занятых в обрабатывающей промышленности в сентябре выросло впервые за 27 месяцев. В секторе работали 4,36 млн человек — на 16 тыс. больше, чем годом ранее, сообщает Korea Herald со ссылкой на Министерство данных и статистики.

Это был первый рост показателя с июня 2024 года, прервавший 26-месячную серию сокращения занятости в отрасли. В августе сектор потерял 38 тыс. рабочих мест, а в июле — 68 тыс.

Динамика в секторах

Генеральный директор по социальной статистике Бин Хён Джун заявил, что занятость сократилась в автомобильной и текстильной промышленности. В то же время рост в химической отрасли, производстве готовых металлических изделий и другого транспортного оборудования помог обрабатывающей промышленности вернуться к росту.

Министерство финансов и экономики связало улучшение ситуации с устойчивым экспортом и благоприятными настроениями бизнеса. Общее число занятых в экономике страны за год увеличилось на 113 тыс. — до 29,27 млн человек. Это был третий месяц подряд, когда прирост превысил 100 тыс., хотя он замедлился по сравнению со 184 тыс. в августе.

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С учетом сезонных колебаний число занятых в сентябре выросло на 40 тыс. по сравнению с августом. Это продлило ежемесячный рост занятости до четырех месяцев подряд.

Слабые показатели среди молодежи

В сфере временного размещения и питания число рабочих мест сократилось на 97 тыс. — это стало самым большим падением с февраля 2021 года. В строительстве занятость сократилась на 48 тыс. человек. В то же время в сфере здравоохранения и социального обеспечения число занятых выросло на 207 тыс.

Число трудоустроенных в возрасте от 15 до 29 лет уменьшилось на 147 тыс., продолжив спад 47-й месяц подряд. Уровень занятости молодежи снизился на 1,1 процентного пункта до 44%, а уровень безработицы среди нее вырос на 0,6 процентного пункта до 5,4% — самого высокого показателя для сентября за четыре года.

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