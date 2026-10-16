韩国制造业就业人数9月27个月来首次增长。该行业就业人数为436万人，比一年前增加1.6万人。据《韩国先驱报》援引数据和统计部的消息报道。

这是该指标自2024年6月以来首次增长，结束了该行业就业连续26个月下降的局面。8月，该行业减少了3.8万个工作岗位，7月减少了6.8万个。

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社会统计总司长宾贤俊表示，汽车和纺织行业的就业人数下降。与此同时，化工行业、金属制成品生产以及其他运输设备制造业的增长，帮助制造业恢复增长。

财政和经济部将情况改善归因于稳健的出口和有利的商业情绪。全国经济中的就业总人数同比增加11.3万人，达到2927万人。这是增幅连续第三个月超过10万人，尽管较8月的18.4万人有所放缓。

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经季节性调整后，9月就业人数较8月增加4万人。这使就业人数环比增长延续至连续四个月。

年轻人群体表现疲弱

住宿和餐饮服务业的工作岗位减少9.7万个，为2021年2月以来最大降幅。建筑业就业人数减少4.8万人。相比之下，医疗保健和社会保障领域的就业人数增加20.7万人。

15至29岁就业人数减少14.7万人，连续第47个月下降。青年就业率下降1.1个百分点至44%，青年失业率上升0.6个百分点至5.4%，为四年来9月的最高水平。

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