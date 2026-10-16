Izraelskie Siły Obronne 16 października opublikowały dokumenty, które — jak twierdzą — napisał przywódca Hamasu Jahja Sinwar, a także nagrania wideo z operacji w rejonie Tel al-Sultan w Rafah w Strefie Gazy, podczas której zginął. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Co zawierają dokumenty

Według izraelskiego wojska w jednym z dokumentów Sinwar zażądał od bojowników jednostki Nuchba dokumentowania swoich działań i jak najszybszego rozpowszechniania obrazów za pośrednictwem mediów, aby zastraszyć ludność Izraela. Wzywał również do wcześniejszego planowania wydarzeń, które, jak twierdził, miały stworzyć „przerażające obrazy”.

W opublikowanych materiałach była także mowa o możliwym rozszerzeniu ataku, jeśli dołączą do niego inne palestyńskie ugrupowania zbrojne na Zachodnim Brzegu oraz kierowana przez Iran „oś oporu”. Sinwar pisał o konieczności skoncentrowania głównych sił na wyznaczonych ważnych celach i kluczowych pozycjach.

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Operacja w Rafah

Izraelskie wojsko oświadczyło, że jednostki brygad Nahal i 828 działały w rejonie Tel al-Sultan na podstawie danych wywiadowczych o możliwej obecności ważnych celów Hamasu. Obserwatorzy zauważyli trzy uzbrojone osoby około 300 metrów od operacji inżynieryjnej. Dowódca batalionu otworzył ogień i zranił jedną z nich w ramię; później, według wojska, została ona zidentyfikowana jako Sinwar.

Według wersji Izraelskich Sił Obronnych Sinwar uciekł do innego budynku, gdzie wojskowi znaleźli ślady krwi. Podczas przeszukania w żołnierzy rzucono dwa granaty, z których jeden eksplodował. Podczas wymiany ognia jeden izraelski żołnierz został ciężko ranny i ewakuowany — poinformowała armia.

Do budynku strzelano z czołgu, karabinów maszynowych i broni strzeleckiej. Tego samego wieczoru dron wykrył wewnątrz ludzkie szczątki, a następnego ranka grupa poszukiwawcza, według wojskowych, zidentyfikowała Sinwara i potwierdziła jego śmierć.

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