以色列军方公布归属于辛瓦尔的文件——《耶路撒冷邮报》

以色列国防军10月16日公布了其称由哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔撰写的文件，以及他在加沙地带拉法泰勒苏丹地区的一次行动中死亡的视频记录。《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

文件包含什么内容

据以色列军方称，在其中一份文件中，辛瓦尔要求努赫巴部队的战斗人员记录他们的行动，并尽快通过媒体传播图像，以恐吓以色列民众。他还呼吁提前策划一些事件，这些事件据他所说应制造“可怕的画面”。

公布的材料还提到，如果约旦河西岸的其他巴勒斯坦武装组织以及由伊朗领导的“抵抗轴心”加入，袭击可能会扩大。辛瓦尔写道，有必要将主要力量集中于指定的重要目标和关键阵地。

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拉法行动

以色列军方表示，纳哈尔旅和828旅的部队根据有关可能存在哈马斯重要目标的情报，在泰勒苏丹地区开展行动。观察员在距离一项工程行动约300米处发现了三名武装人员。一名营长开火并击中其中一人的手臂；随后，据军方称，此人被确认是辛瓦尔。

根据以色列国防军的说法，辛瓦尔逃往另一栋建筑，军方在那里发现了血迹。在搜查期间，有人向士兵投掷了两枚手榴弹，其中一枚爆炸。军方称，在交火中，一名以色列军人受重伤并被撤离。

该建筑遭到坦克、机枪和轻武器射击。当晚，一架无人机在内部发现了人类遗骸；次日早晨，搜查小组据军方称确认了辛瓦尔的身份并证实其死亡。

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