即使学校因烟霾导致的危险空气污染水平而关闭，新加坡的学前教育机构仍将保持开放。教育部长李德明表示，Channel NewsAsia报道。

学前教育机构的运作

如果次日预测的24小时污染标准指数（PSI）达到300或以上，教育部、社会及家庭发展部和幼儿培育署将强烈建议家长让婴儿和幼童留在家中。

在出现此类预测时，教育部还将考虑关闭学校，并让从学前教育阶段至中学的学生转为居家学习。同时，教育部幼儿园、其附设的托管服务以及所有持牌学前教育机构将保持开放。

小学和中学附设的特殊学校及学生照护中心也将继续运作，为没有其他照护安排的儿童提供服务。李德明表示，这一决定考虑到了无法居家办公或无法为孩子安排其他照护的家长的需求。

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考试与烟霾情况

教育部长补充说，如预测PSI将达到危险水平，当局可能会按照针对较低年级学生的建议，考虑推迟O-Level考试。他表示，A-Level考试总体上较不可能受到影响，因为参加考试的是年龄更大的学生。

新加坡考试与评鉴局将宣布把O-Level或A-Level考试改期至最近可行日期的任何决定。李德明建议因身体不适而无法参加或继续考试的学生就医，取得医疗证明，并通过学校提交特殊考量申请。

10月16日，新加坡中部地区的24小时PSI达到229，是自年初以来的最高读数。永续发展与环境部长傅丽珊表示，空气质量可能出现波动，包括可能达到危险水平。政府预计，随着较弱的风较少将烟霾从苏门答腊或加里曼丹带来，情况将在10月底或11月初改善。

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