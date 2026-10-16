Дошкольные учреждения в Сингапуре будут оставаться открытыми, даже если школы закроют из-за опасного уровня загрязнения воздуха смогом. Об этом заявил министр образования Десмонд Ли, сообщает Channel NewsAsia.

Работа дошкольных учреждений

Если прогнозируемый 24-часовой индекс загрязнения воздуха PSI на следующий день составит 300 или более, Министерство образования, Министерство социального и семейного развития и Агентство развития раннего детства будут настоятельно советовать родителям оставить младенцев и маленьких детей дома.

При таком прогнозе Министерство образования также рассмотрит возможность закрыть школы и перевести учащихся от дошкольного уровня до средней школы на обучение дома. В то же время детские сады Министерства образования, группы ухода при них и все лицензированные дошкольные учреждения будут оставаться открытыми.

Также будут работать специальные школы и центры ухода за учащимися при начальных и средних школах — для детей, у которых нет альтернативного варианта ухода. По словам Ли, это решение учитывает потребности родителей, которые не могут работать из дома или организовать другой уход за детьми.

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Экзамены и ситуация со смогом

Министр образования добавил, что при прогнозе опасного уровня PSI власти могут рассмотреть перенос экзаменов O-Level в соответствии с рекомендациями для младших учащихся. Экзамены A-Level, по его словам, в целом с меньшей вероятностью будут затронуты, поскольку их сдают более старшие учащиеся.

О любом переносе экзаменов O-Level или A-Level на ближайшую возможную дату объявит Сингапурская экзаменационно-оценочная комиссия. Учащимся, которые из-за плохого самочувствия не могут сдавать или продолжить экзамен, Ли посоветовал обратиться к врачу, получить медицинскую справку и подать через школу заявление об особом рассмотрении.

16 октября 24-часовой PSI в центральной части Сингапура достиг 229 — самого высокого показателя с начала года. Министр устойчивого развития и окружающей среды Грейс Фу заявила, что качество воздуха может колебаться, в том числе с возможностью достижения опасных значений. Правительство ожидает улучшения ситуации в конце октября или начале ноября, когда более слабые ветры будут реже приносить смог с Суматры или Калимантана.

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