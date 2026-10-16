Placówki przedszkolne w Singapurze pozostaną otwarte, nawet jeśli szkoły zostaną zamknięte z powodu niebezpiecznego poziomu zanieczyszczenia powietrza smogiem. Poinformował o tym minister edukacji Desmond Lee, podaje Channel NewsAsia.

Funkcjonowanie placówek przedszkolnych

Jeśli prognozowany 24-godzinny wskaźnik zanieczyszczenia powietrza PSI na następny dzień wyniesie 300 lub więcej, Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Rozwoju Społecznego i Rodziny oraz Agencja Rozwoju Wczesnego Dzieciństwa będą zdecydowanie doradzać rodzicom, aby pozostawili niemowlęta i małe dzieci w domu.

Przy takiej prognozie Ministerstwo Edukacji rozważy również zamknięcie szkół i przeniesienie uczniów od poziomu przedszkolnego do szkoły średniej na naukę w domu. Jednocześnie przedszkola Ministerstwa Edukacji, działające przy nich grupy opieki oraz wszystkie licencjonowane placówki przedszkolne pozostaną otwarte.

Będą działać również szkoły specjalne i centra opieki nad uczniami przy szkołach podstawowych i średnich — dla dzieci, które nie mają alternatywnej możliwości opieki. Jak zaznaczył Lee, decyzja uwzględnia potrzeby rodziców, którzy nie mogą pracować z domu ani zorganizować innej opieki nad dziećmi.

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Egzaminy i sytuacja smogowa

Minister edukacji dodał, że w przypadku prognozy niebezpiecznego poziomu PSI władze mogą rozważyć przełożenie egzaminów O-Level zgodnie z zaleceniami dla młodszych uczniów. Egzaminy A-Level, jak powiedział, są ogólnie mniej narażone na wpływ tej sytuacji, ponieważ zdają je starsi uczniowie.

O każdym przeniesieniu egzaminów O-Level lub A-Level na najbliższy możliwy termin poinformuje Singapurska Rada Egzaminacyjna i Oceniająca. Uczniom, którzy z powodu złego samopoczucia nie mogą przystąpić do egzaminu lub go kontynuować, Lee doradził udanie się do lekarza, uzyskanie zaświadczenia medycznego oraz złożenie za pośrednictwem szkoły wniosku o szczególne rozpatrzenie.

16 października 24-godzinny PSI w centralnej części Singapuru osiągnął 229 — najwyższy poziom od początku roku. Minister zrównoważonego rozwoju i środowiska Grace Fu oświadczyła, że jakość powietrza może się wahać, w tym z możliwością osiągnięcia niebezpiecznych wartości. Rząd oczekuje poprawy sytuacji pod koniec października lub na początku listopada, gdy słabsze wiatry będą rzadziej przynosić smog z Sumatry lub Kalimantanu.

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