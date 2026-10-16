Сінгапур не закриватиме дитсадки за небезпечного смогу — Channel NewsAsia

У Сінгапурі дошкільні заклади залишатимуться відкритими, навіть якщо школи закриють через небезпечний рівень забруднення повітря смогом. Про це заявив міністр освіти Десмонд Лі, повідомляє Channel NewsAsia.

Робота дошкільних закладів

Якщо прогнозований 24-годинний індекс забруднення повітря PSI на наступний день становитиме 300 або більше, Міністерство освіти, Міністерство соціального та сімейного розвитку та Агентство розвитку раннього дитинства наполегливо радитимуть батькам залишити немовлят і малих дітей удома.

За такого прогнозу Міністерство освіти також розглядатиме можливість закрити школи та перевести учнів від дошкільного рівня до середньої школи на навчання вдома. Водночас дитячі садки при Міністерстві освіти, групи догляду при них і всі ліцензовані дошкільні заклади залишатимуться відкритими.

Працюватимуть також спеціальні школи та центри догляду за учнями при початкових і середніх школах — для дітей, які не мають альтернативного варіанта догляду. За словами Лі, це рішення враховує потреби батьків, які не можуть працювати з дому або організувати інший догляд за дітьми.

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Іспити та ситуація зі смогом

Міністр освіти додав, що за прогнозу небезпечного рівня PSI влада може розглянути перенесення іспитів O-Level відповідно до рекомендацій для молодших учнів. Іспити A-Level, за його словами, загалом менш імовірно зазнають впливу, оскільки їх складають старші учні.

Будь-яке перенесення іспитів O-Level або A-Level на найближчу можливу дату оголошуватиме Сінгапурська екзаменаційно-оцінювальна рада. Учням, які через погане самопочуття не можуть складати або продовжити іспит, Лі порадив звернутися до лікаря, отримати медичну довідку та подати через школу заяву про особливий розгляд.

16 жовтня 24-годинний PSI у центральній частині Сінгапуру сягнув 229 — найвищого показника від початку року. Міністерка сталого розвитку та довкілля Грейс Фу заявила, що якість повітря може коливатися, зокрема з можливістю досягнення небезпечних значень. Уряд очікує поліпшення ситуації наприкінці жовтня або на початку листопада, коли слабші вітри рідше приноситимуть смог із Суматри чи Калімантану.

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