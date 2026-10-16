Армия обороны Израиля 16 октября опубликовала документы, которые, по ее утверждению, написал лидер ХАМАС Яхья Синвар, а также видеозаписи операции в районе Тель-эль-Султан в Рафахе, сектор Газа, во время которой он погиб. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Что содержат документы

По данным израильских военных, в одном из документов Синвар требовал от бойцов подразделения «Нухба» фиксировать свои действия и как можно быстрее распространять изображения через СМИ, чтобы запугать население Израиля. Он также призывал заранее планировать события, которые, по его словам, должны были создать «ужасающие изображения».

В опубликованных материалах также говорилось о возможном расширении нападения, если к нему присоединятся другие палестинские вооруженные группировки на Западном берегу и возглавляемая Ираном «ось сопротивления». Синвар писал о необходимости сосредоточить основные силы на определенных важных целях и ключевых позициях.

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Операция в Рафахе

Израильские военные заявили, что подразделения бригад «Нахаль» и 828 действовали в районе Тель-эль-Султан на основании разведданных о возможном присутствии важных целей ХАМАС. Наблюдатели заметили трех вооруженных людей примерно в 300 метрах от инженерной операции. Командир батальона открыл огонь и ранил одного из них в руку; впоследствии, по данным военных, его идентифицировали как Синвара.

По версии Армии обороны Израиля, Синвар скрылся в другом здании, где военные обнаружили следы крови. Во время обыска в солдат бросили две гранаты, одна из которых взорвалась. Во время перестрелки один израильский военнослужащий получил тяжелое ранение и был эвакуирован, сообщили в армии.

По зданию вели огонь из танка, пулеметов и стрелкового оружия. В тот же вечер дрон обнаружил внутри останки человека, а на следующее утро поисковая группа, по данным военных, идентифицировала Синвара и подтвердила его гибель.

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