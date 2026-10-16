欧盟和土耳其计划在10月底前举行高级别会议，讨论重启塞浦路斯问题解决谈判。塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯在比利时布鲁塞尔举行的欧洲理事会峰会第二天表示，Cyprus Mail报道。

赫里斯托祖利季斯表示，此次会议计划在纽约会谈以及与联合国秘书长接触之后举行。他指出，会议计划应安东尼奥·古特雷斯的要求召开。双方将研究两个方向：重启塞浦路斯问题谈判的可能性，以及欧盟与土耳其关系可能取得的进展。

重启对话的条件

赫里斯托祖利季斯表示，改善布鲁塞尔与安卡拉之间的关系取决于在商定基础上重启谈判。他认为，即将举行的会议可能为积极进展创造条件，尤其是在古特雷斯7月访问塞浦路斯之后。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

总统还强调，自其政府开始工作以来，尼科西亚一直将欧盟更积极的参与视为优先事项之一。他积极评价了欧盟委员会负责凝聚力事务的副主席拉斐尔·菲托被任命为欧盟委员会塞浦路斯问题特使。

紧张局势加剧

7月，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔呼吁土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安抓住解决塞浦路斯问题的新动力。同月，土耳其外交部长哈坎·菲丹、欧盟外交政策高级代表卡娅·卡拉斯、欧盟委员会委员玛尔塔·科斯和欧盟委员会委员马格努斯·布伦纳签署联合声明，支持古特雷斯的努力。

与此同时，据该刊评估，由于一系列事件，塞浦路斯双方之间的关系自夏季以来似乎已经恶化。联合国塞浦路斯问题特使玛丽亚·安赫拉·奥尔金警告称，重启对话的有利机会窗口正在逐渐关闭，而中东和东地中海地区日益加剧的紧张局势可能给该岛带来负面后果。

关注我们在