半岛电视台：卡塔尔将资助黎巴嫩太阳能发电站

卡塔尔宣布，计划在黎巴嫩建设一座大型太阳能发电站，以帮助该国缓解能源危机。卡塔尔首相谢赫穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·本·贾西姆·阿勒萨尼在贝鲁特与黎巴嫩总理纳瓦夫·萨拉姆会晤后作出上述表示。

据半岛电视台报道，卡塔尔能源公司已与法国公司道达尔能源达成协议，共同开发黎巴嫩太阳能项目。谢赫穆罕默德表示，各方已就能源领域合作达成全面框架，并必须提出可行的解决方案。

卡塔尔提供资金

纳瓦夫·萨拉姆表示，他将很快向黎巴嫩政府提交有关电力部门的计划。他称，卡塔尔方面将为该项目提供资金、实施并投入运行，黎巴嫩政府无需承担费用。

黎巴嫩国有电力公司是公共债务的最大来源之一：过去数十年间，其亏损约为400亿美元。该企业人员冗余、基础设施陈旧，每天只能供电数小时。

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就该国南部局势举行会谈

在访问贝鲁特期间，卡塔尔首相还会见了黎巴嫩总统和议长。据他称，会谈的很大一部分内容涉及以色列在黎巴嫩领土上的侵犯行为以及该国南部的局势。

谢赫穆罕默德呼吁以色列从黎巴嫩撤军并停止袭击。他还表示，卡塔尔正与美国协调行动，为未来重建黎巴嫩南部地区作准备，以便流离失所的居民能够返回家园。

黎巴嫩当局表示，自3月以来，该国已有超过4,300人因以色列袭击丧生。根据国际移民组织的数据，6月停火后，仍有超过30万人处于流离失所状态。

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