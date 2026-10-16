Катар профинансирует солнечную электростанцию в Ливане — Al Jazeera

Катар объявил о намерении построить в Ливане крупную солнечную электростанцию, которая должна помочь стране ослабить энергетический кризис. Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани заявил об этом в Бейруте после встречи с премьер-министром Ливана Навафом Саламом.

Как сообщает Al Jazeera, QatarEnergy договорилась с французской компанией TotalEnergies о совместной разработке солнечного проекта в Ливане. Шейх Мохаммед заявил, что стороны согласовали комплексные рамки сотрудничества в энергетическом секторе и должны представить жизнеспособные решения.

Финансирование со стороны Катара

Наваф Салам сообщил, что в ближайшее время представит планы по электроэнергетическому сектору правительству Ливана. По его словам, катарская сторона профинансирует, реализует и запустит проект без затрат для ливанского государства.

Ливанская государственная электроэнергетическая компания является одним из крупнейших источников государственного долга: за последние десятилетия ее убытки составили около 40 млрд долларов. Предприятие имеет избыточный штат и устаревшую инфраструктуру и обеспечивает электроэнергией лишь несколько часов в сутки.

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Переговоры о ситуации на юге страны

Во время визита в Бейрут премьер-министр Катара также встретился с президентом и спикером парламента Ливана. По его словам, значительная часть переговоров была посвящена израильским нарушениям на ливанской территории и ситуации на юге страны.

Шейх Мохаммед призвал Израиль вывести войска из Ливана и прекратить атаки. Он также сказал, что Катар координирует действия с Соединенными Штатами для подготовки будущего восстановления южных районов Ливана, чтобы перемещенные жители могли вернуться домой.

Ливанские власти заявляют, что с марта в результате израильских атак в стране погибли более 4 300 человек. По данным Международной организации по миграции, после июньского прекращения огня более 300 тысяч человек все еще остаются перемещенными.

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