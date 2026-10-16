意大利罗马检察院正在调查以色列国防部长以色列·卡茨，以及以色列军方、警方和监狱管理部门的高级官员，调查缘由是他们对前往加沙的船队活动人士的待遇。此前调查仅涉及以色列国家安全部长伊塔马尔·本-格维尔，现已扩大，Dawn报道。

50名意大利公民提出投诉

检察院表示，案件是在50名意大利公民提出投诉后立案的。这些人是在两次Global Sumud Flotilla任务后被以色列当局拘留。第一次任务于2025年9月至10月进行，第二次于2026年4月至5月进行。

该案正就涉嫌酷刑、绑架、造成身体伤害、抢劫和损坏财产展开调查。这涉及以色列部队在2025年和2026年拦截驶往加沙的小型船队。

关于殴打的指控

检察官表示，第一次任务的参与者报告称遭到殴打、受伤、死亡威胁、侮辱以及恐怖主义指控。他们说，第二次任务的活动人士遭遇了更严厉的对待，包括在黑暗中被殴打、遭使用电击枪和橡皮子弹。

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检察院表示，调查人员确认了参与行动的军方和警方指挥链中的多名人员。除卡茨和本-格维尔外，检察院还点名了另外12名正被调查的以色列军方、警方和监狱管理部门高级官员，其中包括总参谋长埃亚尔·扎米尔。卡茨和扎米尔未回应置评请求。

6月，检察院向以色列发出司法协助请求，以还原事件情况并确定个人责任。检察官还与欧洲司法组织讨论了此案，因为其他未具名欧洲国家也在对两次船队任务进行类似调查。对相关人员展开调查这一事实本身并不意味着他们有罪，也不自动意味着将进行审判。

船队组织者表示，他们旨在运送人道主义援助并突破对加沙的封锁。以色列认为其对加沙实施的海上封锁是合法的。

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