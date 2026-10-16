В Италии прокуратура Рима расследует дело в отношении министра обороны Израиля Исраэля Каца, а также высокопоставленных представителей израильских военных, полиции и пенитенциарной службы из-за обращения с активистами флотилий, направлявшихся в Газу. Расследование расширили после того, как ранее оно касалось только министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, сообщает Dawn.

Жалобы 50 граждан Италии

По данным прокуратуры, производство открыли после жалоб 50 граждан Италии, которых израильские власти задержали после двух миссий Global Sumud Flotilla. Первая миссия состоялась в сентябре–октябре 2025 года, вторая — в апреле–мае 2026 года.

Дело расследуется по подозрениям в пытках, похищении людей, причинении телесных повреждений, ограблении и повреждении имущества. Речь идет о перехвате израильскими силами небольших флотилий лодок, направлявшихся в Газу в 2025 и 2026 годах.

Заявления об избиениях

Прокуроры заявили, что участники первой миссии сообщали об избиениях, ранениях, угрозах убийством, оскорблениях и обвинениях в терроризме. Активисты второй миссии, по их словам, столкнулись с еще более жестким обращением, в том числе с избиениями в темноте, применением электрошокеров и резиновых пуль.

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Следователи установили ряд лиц в военных и полицейских цепочках командования, причастных к операциям, сообщила прокуратура. Помимо Каца и Бен-Гвира, она назвала еще 12 высокопоставленных представителей израильских военных, полиции и пенитенциарной службы, в отношении которых ведется расследование, в том числе начальника Генерального штаба Эяля Замира. Кац и Замир не ответили на запросы о комментарии.

В июне прокуратура направила Израилю запрос о правовой помощи для восстановления обстоятельств событий и установления индивидуальной ответственности. Прокуроры также обсуждали дело с Евроюстом, поскольку аналогичные расследования в отношении двух миссий флотилий ведутся в других неназванных европейских странах. Сам факт расследования в отношении лиц не означает их вины и не предполагает автоматического судебного процесса.

Организаторы флотилий заявляют, что стремились доставить гуманитарную помощь и прорвать блокаду Газы. Израиль считает свою морскую блокаду Газы законной.

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