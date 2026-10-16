We Włoszech prokuratura w Rzymie prowadzi dochodzenie w sprawie ministra obrony Izraela Israela Kaca, a także wysokich rangą przedstawicieli izraelskiego wojska, policji i służby więziennej, w związku z traktowaniem aktywistów flotylli płynących do Gazy. Dochodzenie rozszerzono po tym, jak wcześniej dotyczyło ono wyłącznie ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamara Ben-Gwira, informuje Dawn.

Skargi 50 obywateli Włoch

Według prokuratury postępowanie wszczęto po skargach 50 obywateli Włoch, których izraelskie władze zatrzymały po dwóch misjach Global Sumud Flotilla. Pierwsza misja odbyła się we wrześniu–październiku 2025 roku, a druga w kwietniu–maju 2026 roku.

Sprawa jest badana pod kątem podejrzeń o tortury, porwanie ludzi, spowodowanie obrażeń ciała, rozbój i uszkodzenie mienia. Chodzi o przechwycenie przez izraelskie siły niewielkich flotylli łodzi płynących do Gazy w 2025 i 2026 roku.

Doniesienia o pobiciach

Prokuratorzy oświadczyli, że uczestnicy pierwszej misji zgłaszali pobicia, obrażenia, groźby śmierci, zniewagi i oskarżenia o terroryzm. Aktywiści drugiej misji, według ich relacji, doświadczyli jeszcze surowszego traktowania, w tym pobić w ciemności, użycia paralizatorów i gumowych kul.

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Śledczy ustalili szereg osób w wojskowych i policyjnych łańcuchach dowodzenia, zaangażowanych w operacje, poinformowała prokuratura. Oprócz Kaca i Ben-Gwira wskazała ona kolejnych 12 wysokich rangą przedstawicieli izraelskiego wojska, policji i służby więziennej, wobec których prowadzone jest dochodzenie, w tym szefa Sztabu Generalnego Ejala Zamira. Kac i Zamir nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

W czerwcu prokuratura przesłała Izraelowi wniosek o pomoc prawną, aby odtworzyć okoliczności wydarzeń i ustalić indywidualną odpowiedzialność. Prokuratorzy omawiali także sprawę z Eurojustem, ponieważ podobne dochodzenia dotyczące dwóch misji flotylli są prowadzone w innych, nienazwanych krajach europejskich. Sam fakt prowadzenia dochodzenia wobec osób nie oznacza ich winy ani nie pociąga automatycznie za sobą procesu sądowego.

Organizatorzy flotylli oświadczają, że dążyli do dostarczenia pomocy humanitarnej i przełamania blokady Gazy. Izrael uważa swoją morską blokadę Gazy za zgodną z prawem.

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