В Італії розслідують міністра оборони Ізраїлю Каца через флотилії до Гази — Dawn

В Італії прокуратура Рима розслідує справу щодо міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца, а також високопосадовців ізраїльських військових, поліції та пенітенціарної служби через поводження з активістами флотилій, які прямували до Гази. Розслідування розширили після того, як воно раніше стосувалося лише міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра, повідомляє Dawn.

Скарги 50 громадян Італії

За даними прокуратури, провадження відкрили після скарг 50 громадян Італії, яких ізраїльська влада затримала після двох місій Global Sumud Flotilla. Перша місія відбулася у вересні—жовтні 2025 року, друга — у квітні—травні 2026 року.

Справу розслідують за підозрами в катуваннях, викраденні людей, заподіянні тілесних ушкоджень, пограбуванні та пошкодженні майна. Йдеться про перехоплення ізраїльськими силами невеликих флотилій човнів, що прямували до Гази у 2025 та 2026 роках.

Заяви про побиття

Прокурори заявили, що учасники першої місії повідомляли про побиття, поранення, погрози смертю, образи та звинувачення в тероризмі. Активісти другої місії, за їхніми словами, зазнали ще жорсткішого поводження, зокрема побиття в темряві, застосування електрошокерів і гумових куль.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Слідчі встановили низку осіб у військовому та поліцейському ланцюгах командування, причетних до операцій, повідомила прокуратура. Окрім Каца та Бен-Гвіра, вона назвала ще 12 високопосадовців ізраїльських військових, поліції та пенітенціарної служби, щодо яких ведеться розслідування, зокрема начальника Генерального штабу Еяля Заміра. Кац і Замір не відповіли на запити про коментар.

У червні прокуратура надіслала Ізраїлю запит про правову допомогу для відтворення обставин подій та встановлення індивідуальної відповідальності. Також прокурори обговорювали справу з Євроюстом, оскільки подібні розслідування щодо двох місій флотилій ведуться в інших неназваних європейських країнах. Сам факт розслідування щодо осіб не означає їхньої вини та не передбачає автоматичного судового процесу.

Організатори флотилій заявляють, що прагнули доставити гуманітарну допомогу та прорвати блокаду Гази. Ізраїль вважає свою морську блокаду Гази законною.

Читай нас у