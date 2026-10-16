联合国损失与损害应对基金（FRLD）理事会将于10月22日审议是否为8月遭受洪灾的尼泊尔预先预留2000万美元。正如Climate Home News报道，该议题将提交基金理事会首次特别会议审议。

该决定草案由来自发达国家和发展中国家的一组理事会成员拟定。文件规定，尼泊尔政府必须提交有关资金使用的提案，随后基金理事会将在一次例行会议上决定是否批准该提案。

面向紧急请求的试点机制

决定草案指出，尼泊尔的申请将成为在基金现行时间表之外提交申请的试点案例。该机制可能使各国政府能够在气候灾害发生后不久申请资金，而不必等待下一轮申请征集。

此前，FRLD仅通过一次申请征集接受请求，该征集于去年11月在贝伦举行的COP30气候大会上宣布。各国有六个月时间提交申请。该基金目前正在审议约180个项目，其中大多数涉及防范未来气候灾害造成的损失，包括加强孟加拉国和拉各斯的洪灾应对能力。

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破坏规模

尼泊尔官员称，考虑到恢复和重建成本估计为48亿美元，可能获得的2000万美元更像是一笔象征性的金额。同时，这将是该新基金首次为一场具体灾害预留资金。

8月26日，冰层和岩石坍塌引发水流和碎屑穿过尼泊尔及由中国管辖的西藏地区。据该媒体报道，超过1400人死亡，另有数千人被视为失踪。灾害还摧毁了住宅、桥梁、道路和水电站。

FRLD于2022年COP27期间达成协议，并于2023年COP28启动运作。该基金尚未根据任何申请拨付资金：其正在审议的请求估计约为28亿美元，而可用资金规模为3.5亿美元。

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