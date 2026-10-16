Rada Funduszu ONZ na rzecz Reagowania na Straty i Szkody (FRLD) rozważy 22 października możliwość wstępnego zarezerwowania 20 mln dolarów dla Nepalu, który w sierpniu ucierpiał w wyniku powodzi. Jak informuje Climate Home News, kwestia ta zostanie przedstawiona na pierwszym nadzwyczajnym posiedzeniu rady funduszu.

Projekt decyzji przygotowała grupa członków rady z krajów rozwiniętych i rozwijających się. Dokument przewiduje, że rząd Nepalu ma przedstawić propozycję wykorzystania środków, po czym rada funduszu zdecyduje na jednym ze swoich regularnych posiedzeń, czy ją zatwierdzić.

Pilotażowy mechanizm dla pilnych wniosków

Projekt decyzji wskazuje, że wniosek Nepalu będzie pilotażowym przypadkiem składania aplikacji poza obecnym harmonogramem funduszu. Taki mechanizm mógłby potencjalnie umożliwić rządom ubieganie się o finansowanie wkrótce po katastrofach klimatycznych, zamiast czekać na kolejny nabór wniosków.

Dotychczas FRLD przyjmował wnioski wyłącznie w ramach jednego naboru ogłoszonego podczas konferencji klimatycznej COP30 w Belém w listopadzie ubiegłego roku. Kraje otrzymały sześć miesięcy na składanie wniosków. Fundusz rozpatruje obecnie około 180 projektów, z których większość dotyczy zapobiegania szkodom spowodowanym przez przyszłe katastrofy klimatyczne, w tym wzmocnienia reagowania na powodzie w Bangladeszu i Lagos.

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Skala zniszczeń

Nepalscy urzędnicy określili możliwe 20 mln dolarów jako raczej symboliczną kwotę wobec szacowanych na 4,8 mld dolarów kosztów odbudowy i rekonstrukcji. Jednocześnie byłby to pierwszy przypadek, w którym nowy fundusz rezerwuje środki na konkretną katastrofę.

26 sierpnia zawalenie się lodu i skał spowodowało przepływ wody i rumowiska przez Nepal oraz region Tybetu administrowany przez Chiny. Według publikacji zginęło ponad 1 400 osób, a kolejne tysiące uznano za zaginione. Katastrofa zniszczyła również domy mieszkalne, mosty, drogi i elektrownie wodne.

FRLD uzgodniono na COP27 w 2022 roku, a jego działalność uruchomiono na COP28 w 2023 roku. Fundusz nie przyznał jeszcze środków w ramach żadnego wniosku: rozpatrywane przez niego wnioski są szacowane na około 2,8 mld dolarów, podczas gdy dostępne finansowanie wynosi 350 mln dolarów.

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