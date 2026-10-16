Совет Фонда ООН по реагированию на потери и ущерб (FRLD) 22 октября рассмотрит возможность предварительно зарезервировать 20 млн долларов для Непала, который в августе пострадал от наводнений. Как сообщает Climate Home News, этот вопрос будет вынесен на первое внеочередное заседание совета фонда.

Проект решения подготовила группа членов совета из развитых и развивающихся стран. Документ предусматривает, что правительство Непала должно представить предложение об использовании средств, после чего совет фонда на одном из своих очередных заседаний решит, одобрять ли его.

Пилотный механизм для экстренных запросов

В проекте решения указано, что обращение Непала станет пилотным для подачи заявок вне действующего графика фонда. Такой механизм потенциально позволит правительствам запрашивать финансирование вскоре после климатических катастроф, а не ждать следующего конкурса заявок.

До этого FRLD принимал запросы только через один конкурс, объявленный на климатической конференции COP30 в Белене в ноябре прошлого года. Странам дали шесть месяцев для подачи заявок. Фонд сейчас рассматривает около 180 проектов, большинство из которых касается предотвращения ущерба от будущих климатических бедствий, в частности усиления реагирования на наводнения в Бангладеш и Лагосе.

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Масштаб разрушений

Непальские чиновники назвали возможные 20 млн долларов скорее символической суммой на фоне оцененных в 4,8 млрд долларов затрат на восстановление и реконструкцию. В то же время это будет первый случай, когда новый фонд резервирует средства для конкретного бедствия.

26 августа обрушение льда и горных пород вызвало поток воды и обломков через Непал и регион Тибета, который администрирует Китай. По данным издания, погибли более 1 400 человек, еще тысячи считались пропавшими без вести. Стихия также разрушила жилые дома, мосты, дороги и гидроэлектростанции.

FRLD согласовали на COP27 в 2022 году, а его работу запустили на COP28 в 2023 году. Фонд пока не выделил средства ни по одной заявке: запросы, которые он рассматривает, оцениваются примерно в 2,8 млрд долларов, тогда как доступный объем финансирования составляет 350 млн долларов.

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