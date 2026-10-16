以色列袭击黎巴嫩南部——阿纳多卢通讯社

以色列军队在黎巴嫩南部实施了空袭、炮击和爆破行动。军事车辆还向边境城镇卡法尔舒巴的南部郊区推进，阿纳多卢通讯社报道。

多个地区遭袭

据黎巴嫩国家通讯社消息，以色列飞机袭击了提尔省曼苏里镇。炮兵部队炮击了宾特朱拜勒郊区、斯雷比内和齐卜金谷地，以及杰津省贾尔马克地区和卡法尔舒巴郊区。

该通讯社称，在纳巴提耶地区，以色列军队同时实施了两起强烈爆炸：一起发生在卡法尔泰卜尼特一所学校附近，另一起发生在扎乌塔尔沙尔基亚，方向指向纳巴提耶法乌卡。另有报道称，斯雷比内地区的山谷和林地遭到密集火力攻击。

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军事车辆向卡法尔舒巴推进

在卡法尔舒巴，一辆以色列军用推土机在两辆坦克和数辆其他车辆的陪同下，接近该镇南部郊区。此外，一架以色列无人机向希亚姆郊区投掷了一枚震爆弹；没有关于人员伤亡或破坏的报告。

黎巴嫩政府周一表示，自3月2日以来，以色列袭击已造成黎巴嫩4389人死亡，另有12,424人受伤。尽管贝鲁特与特拉维夫在美国斡旋下于6月26日签署了一项框架协议，规定以色列军队逐步撤出黎巴嫩领土并部署黎巴嫩军队，袭击仍在继续。

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