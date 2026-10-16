Izrael uderzył na południe Libanu — Anadolu Agency

Izraelska armia przeprowadziła naloty, ostrzał artyleryjski i wyburzenia na południu Libanu. Pojazdy wojskowe posunęły się również w kierunku południowych obrzeży przygranicznego miasta Kfar Szuba, poinformowała Anadolu Agency.

Uderzenia w kilku rejonach

Według Narodowej Agencji Informacyjnej Libanu izraelskie samoloty zaatakowały miejscowość Mansuri w dystrykcie Tyr. Artyleria ostrzeliwała obrzeża Bint Dżbejl, doliny Srebbine i Zibkin, a także rejon Jarmak w dystrykcie Dżazzin oraz obrzeża Kfar Szuby.

W rejonie Nabatiji, według informacji agencji, izraelskie siły przeprowadziły jednocześnie dwie potężne eksplozje: w Kfar Tebnit w pobliżu szkoły oraz w Zawtar asz-Szarkija w kierunku Nabatiji al-Fauki. Informowano także o intensywnym ogniu w kierunku dolin i terenów leśnych w rejonie Srebbine.

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Postęp pojazdów wojskowych w kierunku Kfar Szuby

W Kfar Szubie izraelski wojskowy spychacz w towarzystwie dwóch czołgów i kilku innych pojazdów zbliżył się do południowych obrzeży miasta. Osobno izraelski dron zrzucił granat hukowo-błyskowy na obrzeża Chijamu; nie było informacji o poszkodowanych ani zniszczeniach.

Rząd Libanu oświadczył w poniedziałek, że od 2 marca w wyniku izraelskich ataków w Libanie zginęło 4389 osób, a kolejne 12 424 zostały ranne. Ataki trwają mimo podpisanej 26 czerwca, za pośrednictwem USA, umowy ramowej między Bejrutem a Tel Awiwem, która przewiduje stopniowe wycofanie izraelskich wojsk z terytorium Libanu oraz rozmieszczenie armii libańskiej.

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