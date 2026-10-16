Израиль нанес удары по югу Ливана — Anadolu Agency

Израильская армия нанесла авиаудары, провела артиллерийские обстрелы и подрывы на юге Ливана. Военная техника также продвинулась к южным окраинам приграничного города Кфар-Шуба, сообщает Anadolu Agency.

Удары в нескольких районах

По данным Национального агентства новостей Ливана, израильские самолеты атаковали населенный пункт Мансури в округе Тир. Артиллерия обстреливала окрестности Бинт-Джбейля, долины Среббине и Зибкин, а также район Джармак в округе Джеззин и окрестности Кфар-Шубы.

В районе Набатии, по информации агентства, израильские силы одновременно осуществили два мощных взрыва: в Кфар-Тебните возле школы и в Завтар-аш-Шаркии в направлении Набатии-эль-Фауки. Также сообщалось об интенсивном огне в сторону долин и лесных массивов в районе Среббине.

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Продвижение техники к Кфар-Шубе

В Кфар-Шубе израильский военный бульдозер в сопровождении двух танков и нескольких других машин приблизился к южным окраинам города. Отдельно израильский беспилотник сбросил светошумовую гранату на окраины Хиама; сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Правительство Ливана в понедельник заявило, что с 2 марта в результате израильских атак в Ливане погибли 4389 человек, еще 12 424 получили ранения. Атаки продолжаются, несмотря на подписанное 26 июня при посредничестве США рамочное соглашение между Бейрутом и Тель-Авивом, которое предусматривает постепенный вывод израильских войск с ливанской территории и развертывание ливанской армии.

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