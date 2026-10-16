Unia Europejska i Turcja planują do końca października przeprowadzić spotkanie na wysokim szczeblu, podczas którego omówią wznowienie negocjacji w sprawie uregulowania kwestii cypryjskiej. Poinformował o tym w Brukseli w Belgii prezydent Cypru Nikos Christodoulides podczas drugiego dnia szczytu Rady Europejskiej, podaje Cyprus Mail.

Według Christodoulidesa spotkanie zaplanowano po rozmowach w Nowym Jorku i kontaktach z sekretarzem generalnym ONZ. Zaznaczył, że ma ono odbyć się na prośbę António Guterresa. Strony rozważą dwa kierunki: możliwość wznowienia rozmów w sprawie Cypru oraz potencjalny postęp w relacjach między UE a Turcją.

Warunki wznowienia dialogu

Christodoulides oświadczył, że poprawa relacji między Brukselą a Ankarą zależy od wznowienia negocjacji na uzgodnionej podstawie. Jego zdaniem przyszłe spotkanie może stworzyć warunki do pozytywnych zmian, w szczególności po lipcowej wizycie Guterresa na Cyprze.

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Prezydent podkreślił również, że od początku pracy jego administracji Nikozja uznawała bardziej aktywne zaangażowanie Unii Europejskiej za jeden z priorytetów. Pozytywnie ocenił nominację wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej ds. spójności Raffaele Fitto na wysłannika Komisji Europejskiej ds. kwestii cypryjskiej.

Rosnące napięcia

W lipcu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej António Costa wezwali prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana do wykorzystania nowego impulsu na rzecz uregulowania kwestii cypryjskiej. W tym samym miesiącu minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan, wysoka przedstawiciel UE do spraw polityki zagranicznej Kaja Kallas, komisarz europejska Marta Kos i komisarz europejski Magnus Brunner podpisali wspólną deklarację popierającą wysiłki Guterresa.

Jednocześnie relacje między dwiema stronami Cypru od lata, według oceny publikacji, wydają się pogarszać z powodu szeregu incydentów. Wysłanniczka ONZ na Cypr María Ángela Holguín ostrzegła, że sprzyjające okno możliwości wznowienia dialogu stopniowo się zamyka, a rosnące napięcia na Bliskim Wschodzie i we wschodniej części Morza Śródziemnego mogą mieć negatywne konsekwencje dla wyspy.

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