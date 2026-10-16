W Brazylii sieć handlowa ze sprzętem AGD i meblami Casas Bahia zawarła porozumienie ze związkami zawodowymi i prokuraturą pracy w sprawie około 4 300 pracowników zwolnionych w sierpniu. Każdy z nich ma otrzymać odszkodowanie w wysokości 7 500 brazylijskich reali, oprócz niewypłaconych wynagrodzeń, świadczeń za okres wypowiedzenia i innych należnych kwot, podaje The Rio Times.

Warunki porozumienia

Porozumienie zawarto 15 października w Centrum Pojednawczym Sądownictwa Pracy w Brasílii, przy udziale Ministério Público do Trabalho — brazylijskiej prokuratury pracy. Według urzędu pracownicy otrzymają także wynagrodzenia za 17, 18 i 19 sierpnia, odszkodowanie w wysokości 40% zgromadzonego salda w funduszu FGTS, a także należne świadczenia urlopowe, 13. pensję, prowizje i premie.

Konfederacja związków zawodowych CNTC oświadczyła, że odszkodowanie w wysokości 7 500 reali będzie wypłacane bez potrąceń podatkowych i składek socjalnych. Dla pracowników objętych szczególną ochroną zatrudnienia, w tym kobiet w ciąży, przewidziano odrębne odszkodowania.

Zwolnienia i przyszłe redukcje

Casas Bahia zwalniała pracowników od 13 do 16 sierpnia, mniej więcej w czasie złożenia przez spółkę wniosku o restrukturyzację sądową. Prokuratura pracy twierdzi, że pracodawca nie prowadził negocjacji ze związkami zawodowymi przed zwolnieniami. 18 sierpnia sąd pracy uchylił zwolnienia, jednak spółka oświadczyła, że nie ma możliwości przywrócenia tych osób do pracy.

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Porozumienie kończy sprawę sądową bez powrotu pracowników na stanowiska. Porozumienie unieważnia sierpniowe zwolnienia, a 19 sierpnia wyznaczono jako datę obliczenia należnych świadczeń.

W przyszłości Casas Bahia musi co najmniej 72 godziny przed każdym zwolnieniem grupowym pisemnie powiadomić związki zawodowe, wskazując jego przyczyny, liczbę pracowników i terminy. Za naruszenie tego wymogu przewidziano karę w wysokości 1 000 reali za każdego pracownika, jednak nie więcej niż 1 mln reali.

Część środków na odszkodowania i wypłaty ma zostać przeznaczona w ramach restrukturyzacji sądowej spółki po uzyskaniu zgody sądu. Konkretnej daty wypłat nie ujawniono.

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