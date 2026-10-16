在巴西，家电和家具零售连锁企业Casas Bahia与工会及劳动检察机关就约4,300名8月被解雇的员工达成协议。除未支付的工资、代通知金及其他应付款项外，每人还将获得7,500巴西雷亚尔的补偿，The Rio Times报道。

协议条款

该协议于10月15日在巴西利亚劳动司法调解中心达成，巴西劳动检察机关Ministério Público do Trabalho参与其中。根据该机构的数据，员工还将获得8月17日、18日和19日的工资、相当于FGTS基金累计余额40%的补偿，以及应得的休假工资、第13个月工资、佣金和奖金。

工会联合会CNTC表示，7,500雷亚尔的补偿金将不扣除税款和社会缴费。对于享有特殊劳动保护的员工，包括孕妇，协议规定了单独的补偿。

解雇与未来裁员

Casas Bahia在8月13日至16日期间解雇员工，时间大致与该公司申请司法重组时相近。劳动检察机关称，雇主在解雇前未与工会进行谈判。8月18日，劳动法院撤销了解雇决定，但该公司表示无法让这些人复职。

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该协议在不让员工返回原职位的情况下结束了诉讼。协议撤销了8月的解雇，并将8月19日确定为计算应付款项的日期。

今后，Casas Bahia必须至少提前72小时以书面形式通知工会任何集体解雇事宜，并说明其原因、员工人数和期限。违反这一要求将被处以每名员工1,000雷亚尔的罚款，但总额不超过100万雷亚尔。

补偿和付款所需的部分资金将在获得法院许可后，从该公司的司法重组框架内拨付。具体付款日期尚未公布。

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