В Бразилии розничная сеть бытовой техники и мебели Casas Bahia заключила соглашение с профсоюзами и прокуратурой труда относительно примерно 4 300 сотрудников, уволенных в августе. Каждый из них должен получить компенсацию в размере 7 500 бразильских реалов, помимо невыплаченной зарплаты, выплат за предупреждение об увольнении и других причитающихся сумм, сообщает The Rio Times.

Условия соглашения

Соглашение было заключено 15 октября в Центре примирения трудовой юстиции в Бразилиа при участии Ministério Público do Trabalho — прокуратуры труда Бразилии. По данным ведомства, сотрудникам также выплатят зарплату за 17, 18 и 19 августа, компенсацию в размере 40% от накопленного баланса в фонде FGTS, а также причитающиеся отпускные, 13-ю зарплату, комиссионные и премии.

Профсоюзная конфедерация CNTC заявила, что компенсация в 7 500 реалов будет выплачиваться без налоговых и социальных отчислений. Для сотрудников, имеющих особую трудовую защиту, в частности беременных женщин, предусмотрены отдельные компенсации.

Увольнения и будущие сокращения

Casas Bahia увольняла сотрудников в период с 13 по 16 августа, примерно во время подачи компанией заявления о судебной реструктуризации. Прокуратура труда утверждает, что до увольнений работодатель не проводил переговоров с профсоюзами. 18 августа трудовой суд отменил увольнения, однако компания заявила, что не имеет возможности восстановить людей на работе.

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Соглашение завершает судебное дело без возвращения сотрудников на должности. Соглашение отменяет августовские увольнения, а датой для расчета причитающихся выплат определено 19 августа.

В дальнейшем Casas Bahia должна как минимум за 72 часа письменно уведомлять профсоюзы о любом коллективном увольнении, указывая его причины, количество сотрудников и сроки. За нарушение этого требования предусмотрен штраф в размере 1 000 реалов за каждого сотрудника, но не более 1 млн реалов.

Часть средств на компенсации и выплаты должна быть выделена в рамках судебной реструктуризации компании после разрешения суда. Конкретную дату выплат не обнародовали.

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