定居者在约旦河西岸袭击采摘橄榄者——BBC News

在被占领的约旦河西岸，数十名蒙面的以色列定居者袭击了在阿布法拉赫村附近采摘橄榄的巴勒斯坦人。袭击者纵火焚烧汽车和橄榄树。据一名当地官员称，12名巴勒斯坦人受伤，其中包括4名拥有巴勒斯坦和美国双重国籍的人士，BBC News报道。

受伤的农民和记者

BBC摄制组目击了其中一次袭击。邻近村庄图尔穆斯阿亚的居民亚瑟尔·阿尔卡姆表示，定居者用钉有钉子的棍棒殴打美国公民马吉迪·费希德，导致其头部受深度创伤。他年迈的母亲也受伤。

另一名将伤者送往医院的男子称，定居者用棍棒殴打农民，并烧毁了三辆汽车，其中包括他的车。美国国务院表示已知悉这些报道，谴责任何一方在约旦河西岸实施的犯罪暴力行为，并呼吁调查该事件，拘留并追究责任人的责任。

《华盛顿邮报》美国记者海蒂·莱文也在袭击中受伤。她表示，数十名定居者在她工作时将她包围，把她推倒在地并用脚踢她。该报执行编辑马特·默里表示，莱文显然可以被识别为记者，并呼吁进行彻底调查。

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橄榄园中的冲突

来自三个村庄的农民共同收获，试图保护自己免遭袭击。土地所有者阿明·哈利勒表示，他的地块被七个以色列定居点和前哨站包围。根据国际法，约旦河西岸所有以色列定居点均属非法；前哨站根据以色列法律也属非法，尽管其中许多获得国家支持。

当数十名定居者开始向田地走来时，他们点燃了几组橄榄树。定居者用弹弓投掷石块，巴勒斯坦年轻人则投掷石块回应。以色列部队抵达后，农民开始撤退。随后，以色列部队使用了催泪瓦斯。田地里还传出实弹枪声，但不清楚是定居者还是以色列部队开枪。

联合国数据显示，在过去两周内记录到的暴力定居者袭击事件，比去年整个橄榄收获季节还多。今年以来，此类袭击已造成一名巴勒斯坦人死亡，并导致约旦河西岸120多人受伤。

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